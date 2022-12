TMW Radio - Daino: "Uno come Leao non può stare tutto quel tempo in panchina, serviva al Portogallo"

MilanNews.it

Daniele Daino, ex calciatore tra le tante del Milan, è intervenuto a TMW Radio durante Piazza Affari. Di seguito le sue parole:

Sul Milan:

"Il Milan dovrà riprendere il cammino per non perdere altro terreno dal Napoli, sennò lo scudetto sarebbe cosa fatta già a marzo. Per la bellezza del campionato mi auguro che Juve, Inter e Milan possano dare filo da torcere al Milan".

Sul ritorno di Ibra:

“Il Milan non può fare solo affidamento solo sulle prestazioni di Ibra, ma se potrà dare una mano ben venga”.

Su Giroud e nazionali al mondiale

“È confortante la condizione fisica dei giocatori del Milan. Peccato per Leao che è stato utilizzato troppo poco. Un giocatore così non può stare tutto quel tempo in panchina, aveva quelle caratteristiche che servivano al Portogallo. Oggi è un giocatore con meno pause. Giroud? Grande campione e grande professionista, parliamo di un fuoriclasse. Gli auguro di continuare così”