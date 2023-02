TMW RADIO - Dalla Bona: "Maignan grossa perdita, l'Inter arriva meglio al derby"

Fonte: tuttomercatoweb.com

All’interno di “Piazza Affari”, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l’ex calciatore Samuele Dalla Bona.

Il Milan sta vivendo una crisi importante. Quali sono le motivazioni?

“Il portiere Maignan è una grossa perdita. È mancato nelle ultime gare lo spirito dello scorso anno, il periodo è complicato. L’Inter - come organico - è superiore e arriva meglio al derby”.

Il Milan sostituirà Bennacer con Pobega all’interno di un centrocampo più muscolare. Potrebbe essere una soluzione anche per il prossimo futuro, data la debolezza difensiva mostrata ultimamente?

“Il Milan domenica ha una partita fondamentale. Se andasse male anche domenica sarebbe difficile riprendersi. Il bivio è importante e la soluzione del centrocampo muscolare può aiutare. Stanno mancando anche Leao e Giroud in zona gol. Serve una scossa”.

Giroud e Theo Hernandez sono tornati male dal Mondiale…

“Si pensava che Lautaro potesse tornare male, invece è in gran forma. Theo e Giroud mi hanno sorpreso in negativo. Aver perso la finale può essere una brutta botta psicologica, ma dopo tre partite devi esserti ripreso. Posso capire la fatica, ma c’è un tempo per ogni cosa”.