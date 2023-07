TMW Radio - Dalla Palma: "I giocatori presi dal Milan sono di talento, ora toccherà a Pioli metterli assieme"

A TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è intervenuto il giornalista Alberto Dalla Palma.

Milan, come valuta il mercato finora?

"I giocatori sono di talento, ora toccherà a Pioli metterli assieme. Che si ambientino tutti in un mese non è facile".