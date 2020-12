TMW RADIO - Damiani: "Avevo proposto Simakan al Milan, ho buoni rapporti con lo Strasburgo"

Oscar Damiani, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sul momento del Milan, svelando poi un aneddoto di mercato: "Non si poteva pensare che oggi i rossoneri sarebbero stati primi con 5 punti di vantaggio e avanti in Europa League, con anche un gioco di livello. Da quando Maldini e Massara possono lavorare in tranquillità i risultati si vedono: giovani di valore con un Ibrahimovic sempre fortissimo, ma con una squadra che si esprime anche senza di lui".

La grande esigenza è un un vice-Ibra?

"Difficile trovare qualcuno che possa farne le veci sul mercato: quando manca Pioli riesce comunque a mettere dentro due punte, anche se meno fisiche, e si inseriscono da dietro".

Il difensore sì?

"Credo proprio che abbiano le idee chiare sul mercato. Io avevo proposto loro Simakan, anche se solo da intermediario. Non sono il suo agente, è solo che allo Strasburgo ho dei buoni rapporti con il presidente...".