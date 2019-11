TMW RADIO - Damiani: "Ibra è un grande campione, può far crescere i giovani"

A Stadio Aperto, durante il pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto per parlare dei maggiori temi di attualità l'ex calciatore e procuratore Oscar Damiani.

Sul Milan e Ibrahimovic

"C'è ancora da fare strada, deve migliorare la classifica, che non è all'altezza del Milan. Si può raggiungere un buon risultato e mettere le basi per il Milan che verrà. Ibra è un grande campione, che può far crescere i giovani. Con lui puoi migliorare un paio di posti però. Altrimenti sarebbe meglio investire su giocatori di prospettiva".

Su Piatek

"Farebbe comodo al Genoa, si potrebbe rilanciare ma sarebbe una sconfitta tornare indietro".