TMW RADIO - Damiani: "Lasciare San Siro è un peccato, ma gli affetti vanno lasciati da parte"

vedi letture

Intervistato dai microfoni di TMW Radio per il programma 'Piazza Affari', l'ex giocatore ed oggi procuratore Oscar Damiani è intervenuto in merito ad alcuni temi d'attualità in casa Milan, soffermandosi anche sul discorso relativo al nuovo stadio di proprietà sul quale il diavolo starebbe lavorando. Queste le sue dichiarazioni.

Sullo stadio?

“In Italia sappiamo quando sia difficile arrivare a qualcosa che possa andare bene a tutti. Lasciare San Siro è un peccato. O viene rifatto il Meazza per avere introiti migliori oppure servirà uno stadio nuovo. Gli affetti purtroppo in alcuni casi vanno lasciati da parte”.