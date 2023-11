TMW Radio - Damiani osserva: "Non ricordo un Milan con così pochi italiani"

vedi letture

Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore, sulle frequenze di TMW Radio ha parlato della mancanza di italiani nel Milan. Queste le sue parole: "Non ricordo un Milan in passato con così pochi italiani. C’è Calabria, un ragazzo in gamba che ha dato il giusto esempio nel ricompattare lo spogliatoio con una cena insieme a tutti i compagni. Per il discorso degli italiani poi bisognerebbe risalire comunque ai problemi delle giovanili, dove già ci sono molti stranieri. Così oltretutto non si aiuta la Nazionale”