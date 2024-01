TMW RADIO - Damiani: "Per migliorare il Milan servono colpi da 70 milioni. David è un ottimo prospetto"

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto Oscar Damiani.

Il Milan si muoverà ancora sul calciomercato?

“Migliorare il Milan senza spendere è difficile. Serve il mago Silvan. Oggi, per migliorare questa squadra, devi prendere giocatori da 60/70 milioni. Qualcuno potrebbe andar via a fine anno per produrre investimenti grossi in estate”.

Uno come Leao?

“Se va via uno come lui poi devi sostituire lui, pensando anche di rafforzare la squadra con l’introito. Io mi auguro che resti perché, seppur coi suoi difetti, resta un giocatore importantissimo”.

David del Lille è il profilo giusto?

“È un ottimo prospetto. Non è un centravanti da 30 gol, ma fa tanto movimento e gioca molto per la squadra”.

Berlusconi avrebbe comprato Zirkzee durante Milan-Bologna?

“Eheh (ride, ndr)... Erano formidabili, con Galliani e Braida, nel sapersi muovere raggiungendo sempre gli obiettivi. Le proprietà straniere dei “nuovi grandi proprietari” hanno anche creato dei particolari buchi di bilancio”.

Un suo ricordo di Gigi Riva e… che fine hanno fatto i centravanti?

“Se penso a Chinaglia, Boninsegna, Gigi Riva, Anastasi. È difficile dire quale sia la causa della carenza di centravanti, ma non è un discorso solo italiano. Un ricordo di Riva? Una rovesciata straordinaria a Vicenza. Gli chiesi la maglia, una persona meravigliosa, come uomo oltre che come calciatore”.