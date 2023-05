TMW RADIO - Damiani: "Quando non c'è Leao ti manca, non potevi permetterti di perderlo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

L'ex calciatore e procuratore Oscar Damiani a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Milan, confermato Massara. Ma ci sarà anche un cambiamento di rosa importante:

"Francamente non lo so, ma è auspicabile. Credo che dopo un po' i giocatori che non giocano devono cambiare. Servono giocatori nuovi con entusiasmo. la delusione c'è, ci sono stati tanti infortuni e diversi giocatori sono mancati. Il Milan di quest'anno ha fatto ottime partite ma non ha avuto continuità".

Finale di stagione decisivo per i rossoneri, soprattutto in campionato per centrare la Champions:

"E' ovvio. Al contrario dell'Inter che è in forma, il MIlan è un po' sulle gambe. Il finale di campionato sarà importante per programmare anche l'anno prossimo. Se non vai in Champions certi giocatori non puoi più permetterteli e altri non vengono. I dirigenti sono preparati, di sicuro avranno in mente qualche giocatore interessante. Devi affidarti allo scouting, sperando che alcuni diventino campioni, oppure prendi qualche giocatore dove vai sul sicuro".

Ha rinnovato Leao intanto:

"A 7,5 milioni è tanto, ma se non glieli dai tu se ne va. Non puoi permetterti di perdere Leao, riesce a cambiare le partite. E' andato in difficoltà anche lui ma è tra i più importanti della rosa. Quando non c'è ti manca".

Milan che perde i pezzi ora per gli infortuni:

"E' difficile capire le scelte migliori ora, se fare turnover o meno. Sono i risultati a decidere. Se non fai risultati sei stato bravo, sennò sei un pirla".