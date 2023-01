TMW Radio - Damiani su Zaniolo: "Giocatore senza ruolo e il Milan li ha ben definiti"

MilanNews.it

Il procuratore ed ex calciatore Oscar Damiani è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Su Zaniolo al Milan?

“Non so come si può muovere. Zaniolo è un giocatore con grande qualità ma che ha anche problematiche. È un giocatore che, poi, in questo momento non ha un ruolo e i rossoneri hanno ruoli bene definiti".