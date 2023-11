TMW Radio - Damiani sul Milan in Champions: "Servirà un grande Leao"

Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore, ha parlato sulle frequenze di TMW Radio e si è espresso così sulle possibilità del Milan in Champions League, alla luce dei risultati del girone di andata della fase a gironi: “Servirà un grande Leao. Quando lui è in forma il Milan è competitivo a tutti i livelli, mentre quando non è in giornata si gioca quasi con l’uomo in meno. Ogni tanto qualche lezione in panchina per lui potrebbe servire”.