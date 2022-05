TMW Radio - De Canio: "Il Milan ha scampato il pericolo della fatal Verona”

MilanNews.it

L'allenatore Luigi De Canio ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, sulla lotta Scudetto: “Non bisogna abbassare la guardia in casa Milan visto i molti padroni avuti da questo campionato. La lotta continua sia per le posizioni di vertice che per la zona europea ma anche in coda per la salvezza stanno rendendo questo campionato entusiasmante, non c’è un altro torneo del genere in Europa. Non so comunque se i due punti di margine saranno abbastanza, intanto il Milan ha scampato il pericolo della “fatal Verona” “.