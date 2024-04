TMW RADIO - De Carlo: "Scudetto Inter contro il Milan? Se arriva bene, altrimenti si festeggia dopo"

Intervenuto nel corso dell'odierna edizione de il programma di TMW Radio Rotocalcio, Lapo De Carlo ha parlato di Inter, di Milan e della possibilità per i nerazzurri di vincere il 20esimo Scudetto della loro storia proprio in occasione del derby in programma il prossimo 22 aprile. Queste le sue dichiarazioni.

L’obiettivo dell’Inter è vincere lo Scudetto nel derby contro il Milan?

“Meglio vincerlo prima o dopo, non cambia nulla. È bello vincerlo in casa del Milan, su quello non ci piove, ma la cosa importante è avere una squadra vincente. Se arriva lo Scudetto contro il Milan bene, altrimenti si festeggia dopo. A me interessa avere una squadra che vince.”