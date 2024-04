TMW Radio - De Carolis: "Zirkzee non si muove da Bologna per meno di 75 milioni di euro"

In merito alle continue voci di mercato che vedono Joshua Zirkzee come principale obiettivo di mercato da parte del Milan, e come riportato anche dal nostro sito sarebbe un colpo in attacco che metterebbe d'accordo tutti in dirigenza, dell'attaccante del Bologna ha parlato così, ospite a TMW Radio, durante Maracanà il giornalista Guido De Carolis.

Queste le sue parole in merito al suo futuro: "Vi dico che Joshua Zirkzee non si muove da Bologna per meno di 75 milioni di euro, è una cifra importante lo so ma il Bologna non ha intenzione di cederlo a meno, anche perchè uno come Rasmus Højlund è stato ceduto l'anno scorso a un prezzo molto più esoso e con meno gol segnati rispetto a Zirkzee. Il Bologna non vorrebbe cederlo, vista soprattutto la possibilità di andare in Champions, così come non vorrebbe privarsi di Thiago Motta. Onestamente vedo difficile uno come Zirkzee in un altro club italiano, anche se il Bayern, da quel che so, non vorrebbe prenderlo nuovamente e lo stesso ragazzo eviterebbe di tornare in Germania..".