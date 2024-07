TMW Radio - De Giorgis: "Samardzic ha grandi qualità ma ancora deve esprimerle"

Ospite di TMW Radio e di Calciomercato e Ritiri è stato l'ex calciatore e procuratore Giorgio De Giorgis.

Udinese, Samardzic obiettivo del Milan ora. E' un giocatore ormai arrivato al termine della sua avventura in Friuli?

"E' da più di un anno che se ne parla, per me non ha ancora espresso grandi cose. Ha potenzialità, ma l'Udinese lo valuta per quello che sicuramente darà e ha richieste superiori rispetto a quello che possono offrire certe società. ha grandi qualità ma ancora deve esprimerle".

Che ne pensa del nuovo tecnico friulano?

"La società ha sempre fatto cose ponderate, non lo hanno preso così a caso. Hanno capito che la squadra può adattarsi al suo calcio".

E del possibile ritorno di Sanchez?

"I cavalli di ritorno di solito fanno male, ma lui è un cavallo di razza. Anche se ha qualche anno, può dare qualche contributo. E' ancora vivo e può fare molto bene, quando serve non si tira indietro".

Ad oggi chi vede messo meglio sul mercato?

"Chi si è mossa meglio è l'Inter, ha preso due giocatori da tempo e non ha bisogno di grandi cose. Sta lavorando molto bene il Napoli, i tecnici non sono mai contenti dei loro giocatori comunque".

Lazio bene, Roma ancora in ritardo:

"Credo che la Lazio abbia fatto già abbastanza, si è chiuso un ciclo e Lotito ha fatto bene a metterci mano subito. Castrovilli? Ha della qualità, ha gamba, è un buon giocatore. La Roma non so cosa farà lì davanti, ma la sto seguendo poco. Ha da lavorare parecchio però".