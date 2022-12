TMW Radio - De Ketelaere prima punta? Mutti: "Per me può fare anche l'esterno"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Bortolo Mutti, ex allenatore tra le tante del Napoli, è intervenuto a TMW Radio durante Piazza Affari. Queste le sue parole:

Qual è il ruolo migliore per De Ketelaere?

“Per me può fare anche la punta esterna, anche se lui dietro l’attaccante si trova meglio perché è bravo a muoversi tra le linee. Saper interpretare più ruoli per lui sarebbe un arricchimento”.