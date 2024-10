TMW Radio - De Paola: "A sinistra non si difende mai, Theo e Leao così non fanno la differenza"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Cosa dovrebbe fare ora il Milan?

“Dovrebbe cambiare immediatamente l’allenatore e prendere Sarri per dare un po’ di disciplina. Bisogna ridare ordine a questa squadra, non capisco come non si vedano certe cose. Anche Theo è stato protagonista assoluto in negativo, ha sbagliato un rigore e ne ha procurato un altro. Quella fascia è sempre scoperta, anche Leao non copre mai e non è mai pericoloso. Non è questo il giocatore che può fare la differenza”.