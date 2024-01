TMW Radio - De Paola attacca Leao: "Il suo atteggiamento non mi piace"

Il Milan ieri ha subito l'ennesima delusione della sua stagione con l'eliminazione dalla Coppa Italia, trofeo tranquilamente alla portata del diavolo considerato anche il tabellone favorevole. Ancora una volta la formazione di Stefano Pioli si è però dimsotrata essere incostante nel rendimento, argomento sul quale ha discusso il direttore Paolo De Paola ai microfoni di TMW Radio per il programma Maracanà.

Leao criticato, ecco perché: "L'atteggiamento di Leao continua a non piacere. Vorrei vederlo con un altro atteggiamento in campo. Sembra una squadra che ha disinteresse per il bene comune e pecca di narcisismo. Ma ha poco da vantarsi, perché non stanno facendo niente".