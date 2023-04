TMW Radio - De Paola: "Campionato falsato nella corsa Champions"

MilanNews.it

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Come giudica le parole di Sarri sulla questione Juventus?

“Sarri è l’ultimo che dovrebbe parlare. È sempre egoista, ha sempre questa visione su sé stesso. Parla perché non vuole essere superato dalla Juventus, a me dispiace dover criticare sempre queste uscite ma è impressionante. Difeso poi da una stampa che non lo attacca quando perde in casa contro un Torino che gioca il peggior calcio d’Italia.”

Questo campionato è falsato come detto da molti in questi ultimi giorni?

“Sia chiaro, il campionato in ottica Scudetto non è falsato perché il Napoli ha fatto un campionato a parte e questo non toglie nulla alla loro impresa. Nella lotta però tra secondo e quarto posto è decisamente falsato, non puoi vedere in classifica una squadra che prima c’è e poi non c’è. E poi dover aspettare dei tempi assurdi, una modalità assurda che potrebbe arrivare addirittura a luglio dove non sapremo quale sarà il risultato della lotta Champions. Io sono contro l’afflittività che non ha senso, il Milan 17 anni fa è comunque andato in Champions e l’ha anche vinta. A inizio campionato, che pena afflittiva dai se tutte sono a zero punti. È chiaro che la corsa al secondo posto con questa giustizia sportiva è falsata.”