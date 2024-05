TMW Radio - De Paola: "Con le ultime dichiarazioni mi pare che Pioli abbia chiuso col Milan"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Paolo De Paola.

Una meraviglia questa Atalanta:

"La cosa bella è che cambiando formazione, i risultati sono sempre quelli. Chapeau a Gasperini per quanto fatto in questi anni. Ne sono passati tanti di giocatori con cui hanno fatto plusvalenze. Ha trovato l'ambiente giusto, ma cosa deve fare di più un tecnico per farsi vedere? Mi risulta difficile vederlo al Napoli, ma in una grande squadra che realizza le cose che lui dice si. Ma aggiungo una cosa: il giudizio su Gasperini è 10, ma se non dovesse raccogliere nulla come andrebbe giudicato? Io non gli darei la sufficienza. Un titolo deve portarlo a casa".

Che ne pensa di Pioli per il Napoli?

"Potrebbe adattarsi al progetto di ADL, è abbastanza morbido, è uno che non ha paura di fare nuove esperienze. Potrebbe essere l'allenatore giusto. Con le ultime dichiarazioni mi pare che abbia chiuso col Milan".