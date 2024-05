TMW Radio - De Paola: "De Zerbi o Sarri per il Milan? Il secondo direi proprio di no"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:

De Zerbi o Sarri sono nomi adatti al Milan?

“Sarri direi assolutamente no, su De Zerbi c’è un discorso diverso. Tutti gli allenatori adesso parlano del valore dei singoli, Ancelotti dice che l’allenatore bravo è quello che non fa danni. È pretattica, gli allenatori valorizzano i singoli e scherniscono il loro lavoro. Non è vero questo. De Zerbi mi sembra ancorato a una difesa falsa dei giocatori. Si mette dietro agli stessi giocatori, parliamo di calcio. A me piace il modo di intendere calcio di De Zerbi, ma questo metodo comunicativo a me non piace e lui è stato anche scortese verso i giornalisti. Noi abbiamo rispetto per i giocatori di De Zerbi, ma non ce la menare troppo. Il confronto deve essere meno supponente”.