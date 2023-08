TMW Radio - De Paola: "Ho scritto di togliere la cittadinanza italiana a Mancini"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola.

Un commento sulle nuove parole di Mancini?

“La Nazionale è particolare e colpisce la fantasia delle persone. Oggi ho scritto di togliere la cittadinanza italiana a Mancini, è chiaro che sia una dichiarazione forte. A me non disturba il fatto che Mancini vada in Arabia, ma che lo abbia fatto in maniera diretta passando per delle dimissioni dalla Nazionale. Tradire la Nazionale con questa facilità per un lauto stipendio che messaggio è per i giovani? Che cosa significa per il nostro movimento? Se fossi stato nella condizione di Mancini non mi sarei mai permesso di tradire il simbolo della mia nazione. Che senso ha tutto quello che c’è intorno alla Nazionale se poi viene tradito per i soldi. Sei scientemente passato dall’orgoglio di essere il commissario tecnico dell’Italia al diventare il ct dell’Arabia solo per i soldi. È una ridicola questione di soldi, bisogna tirare fuori la dignità in questo paese.”