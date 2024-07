TMW Radio - De Paola: "Il Milan ha incassato una marea di gol lo scorso anno e Fonseca sta lavorando sui singoli per risolvere tutto questo"

A TMW Radio, nel classico Editoriale, è intervenuto il direttore Paolo De Paola.

Milan, diverse polemiche dei tifosi dopo la prima amichevole della squadra di Fonseca:

"Io intravedo un'attenzione molto forte dei giocatori, molti sono prevenuti nei confronti della società per la scelta di Fonseca e per un mercato ancora bloccato. Però devo dire che se si vedono certi dati di crescita della società, questi ci sono. E ora si deve arrivare a dei risultati sportivi. Il Milan ha incassato una marea di gol lo scorso anno e Fonseca sta lavorando sui singoli per risolvere tutto questo. Sta catechizzando uno per uno, serve un po' di pazienza ma è giusto riprendere da questi fondamentali".

Juventus, continua la preparazione. Il prossimo anno potrebbe rilanciare anche Vlahovic?

"Si è discusso tanto sulle prestazioni dello scorso anno, ma ho sempre visto grande volontà. Poi magari non ci è riuscito sempre e si è sentito frustrato. Motta può dargli al serenità giusta. E' un giocatore che è sempre stato molto isolato e per me è uno di quelli importanti da recuperare ora. La Juve sta subendo la più grande rivoluzione della Serie A, perché tutti quelli che stanno arrivando saranno titolari. Motta vuole dare un imprimatur che cambi la mentalità di questa Juve, che aveva una mentalità al risparmio. Queste cose devono uscire dalla testa della Juve. Deve essere una squadra operaia, proiettata verso traguardi importanti. Non serve una mentalità dell'accontentarsi, ora deve sparire".