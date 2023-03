TMW Radio - De Paola: "Il Milan si è risparmiato per il Tottenham? Ok, ma la crisi potrebbe non essere superata"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Giudizio sulla sconfitta del Milan?

“Mi sembra che ci siano entusiasmi giustificati per il futuro, vedi la questione stadio, però è giusto anche che ci sia una mini-cellula impiegata per chiudere la squadra in un circuito dove non ci siano i facili entusiasmi, badando al sodo in campo che contro la Fiorentina non si è visto. Si è risparmiata per il Tottenham? Ok, ma in caso anche di debacle contro la squadra di Conte vuol dire che la crisi è altro che superata”.