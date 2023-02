TMW RADIO - De Paola: "Il Milan si è ritrovato. Thiaw sta impressionando"

Si è rivisto un bel Milan, quali sono i meriti di Pioli?

“È la dimostrazione di come basta ritrovare 1 o 2 pedine che puoi cambiare tutto, anche la criticata difesa a tre utilizzata nelle prime partite. Questa difesa a 3 con gli esterni che hanno gamba come Theo e Messias funziona, poi hai trovato una vera rivelazione come Thiaw che sta impressionando. Gli metti vicino Kalulu e Tomori ed ecco che la difesa è fatta. Questo è il Milan ritrovato, faceva della fisicità e della preparazione atletica la sua forza e ora è tornata. Pioli deve riflettere sui cali fisici che le sue squadre hanno sempre avuto, lo scorso anno è stato gestito bene quest’anno invece lo ha subito molto.”