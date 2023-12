TMW Radio - De Paola: "Il Milan vivacchia in quella incostanza di rendimento"

A dire la sua sul turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Paolo De Paola.

Un punto sulla giornata?

"Non ha dato un grande scossone alla classifica se non in due momenti. Il rinnovarsi del duello tra Inter e Juventus, con un passo in avanti dei bianconeri. Una caduta ormai consolidata del Napoli, perché è una stagione cominciata male e l'ultimo pareggio conferma questo malessere. Il Milan vivacchia in quella incostanza di rendimento che ne ha caratterizzato la rivoluzione di mercato. Pioli cerca faticosamente di trovare una quadratura del cerchio ma consolida un terzo posto importantissimo. L'Inter di Inzaghi è una conferma importante ma ora vale solo un discorso, come per Allegri: devono vincere lo Scudetto, uno dei due a fine stagione rimarrà deluso. La Juve non ha alibi dopo due anni di delusioni, e l'Inter con una squadra così al top deve arrivare fino in fondo. Ritrovarsi con le romane dietro è non consono. La sconfitta della Roma può essere anche spiegata ma non giustificata. la Lazio ha vinto ma non convince ancora. Stanno davvero deludendo".