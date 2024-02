TMW Radio - De Paola: "Io non ho mai visto un post-partita in cui due allenatori si sono lamentati per un rigore"

Le polemiche dopo il rigore assegnato all'Atalanta a San Siro contro il Milan ieri sera, non si placano. La decisione di Orsato non ha convinto quasi nessuno, a maggior ragione dopo il gesto di Holm che si tocca il volto e la testa dopo essere stato toccato nella zona del braccio. A non accettare il giudizio dell'arbitro e di chi ha provato a difenderlo anche Paolo De Paola che ha commentato l'episodio sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione L'Editoriale: "Io non ho mai visto un post-partita dove due allenatori si sono lamentati per un rigore. Io credo che sia follia sentir dire di rigore codificato per un rigore come quello di ieri che non esiste. La sceneggiata fatta da Holm è incredibile, si tocca la faccia quando non viene colpito sul volto. Richiamare l’attenzione dell’arbitro e chiedere un rigore per un contatto che non esiste è inaccettabile, altro che codificato".

De Paola ha poi continuato: "In Europa nei giorni scorsi ho visto un episodio con l’arbitro che non ha minimamente calcolato un calcio a un polpaccio, perché il difensore arriva prima sul pallone. Non sono codificati questi rigori, ieri nel postpartita tutti gli ex giocatori parlavano di un episodio che non può mai essere rigore e poi un ex arbitro che parla di rigore codificato. Stiamo girando intorno al problema, dando importanza agli arbitri che stanno complicando la principale innovazione di questi anni come il VAR"