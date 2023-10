TMW Radio - De Paola: "Leao si perde in cose inutili. Cambi? Avrei alzato i toni in spogliatoio"

Paolo De Paola, giornalista sportivo, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio questa mattina e ha parlato così di Rafael Leao all'indomani del pareggio di Napoli, commentando anche la reazione alla sostituzione: "Leao è un giocatore bello da vedere, non ci piove, ma si perde in cose inutili che fa tra colpi di tacco e non solo. Avrei tenuto Giroud e tolto Leao e poi avrei anche alzato i toni in spogliatoio. Deve mostrare questa sua arte, ma poi si perde nella partita".