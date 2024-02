TMW Radio - De Paola: "lI Milan ha l’11esima difesa del campionato, non è possibile per una grande squadra"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Come giudica la sconfitta di ieri del Milan?

“Sinceramente non ho capito i cambi di Pioli, il problema del Milan è quello che si vede da inizio stagione. Il Milan è una squadra pessima a livello difensivo, era riuscito a fare un’enorme impresa pareggiando sul 2-2 con l’inferiorità numerica. Il Milan non sa tenere un risultato, a Thiaw bisogna dire ciao, ciao. È un disastro, è entrato nei primi due gol in maniera disastrosa, come si fa ad avere ancora in rosa un giocatore così? La difesa del Milan è disastrosa. Jovic poi è stato sciocco ad abboccare a una provocazione di Izzo, che poi ha fatto una sceneggiata, ma resta sciocco Jovic. Il Milan ha l’undicesima difesa del campionato, non è possibile per una grande squadra.”