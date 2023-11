TMW Radio - De Paola: "Mi dissocio dalle parole di Sticchi Damiani che fa riferimento al peso delle squadre"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale negli studi di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola.

Come giudica le polemiche arbitrali di questi giorni?

“Intanto mi dissocio dalle parole di Sticchi Damiani che fa riferimento al peso delle squadre, sempre con il riferimento alle grandi squadre. Si ricorda di Udinese-Milan? Il VAR ormai sta assumendo una gestione folle, che regola è quella che convalida il gol del Napoli a Salerno? Qui non si privilegia nessuno, il VAR sta perdendo la trebisonda. La smettiamo di dire che solo certi giocatori simulano? Ormai simulano tutti, è un metodo tutto italiano che non viene mai punito. Ho visto delle sceneggiate anche in Inter-Frosinone, ma la vogliamo smettere? Vogliamo essere tutto più seri? Ormai tutti i giocatori hanno capito che il VAR non pesa l’intensità dell’intervento, i giocatori restano a terra finché non viene rivista al VAR. È vero che lo step on foot di Lecce-Milan si poteva soprassedere, ma è da tempo che dico che lo step on foot è una follia. Le simulazioni vanno perseguite, questo non è più calcio.”