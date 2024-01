TMW RADIO - De Paola: "Mou? Le proprietà americane ti lasciano fare, poi ti presentano il conto. Come è stato per Maldini"

A commentare la notizia dell'esonero di Mourinho a TMW Radio, durante Maracanà, è stata commentata anche dal direttore Paolo De Paola: "Mi sembra una scelta intelligente. Alcune dei Friedkin possono essere catalogate come suggestione, vedi Mourinho, Dybala, Lukaku, ma hanno sempre creato un'atmosfera favorevole. Nessun romanista può criticare l'arrivo di De Rossi. Conte poteva essere quel sogno che pareggiava la delusione dell'uscita di Mourinho, ma lo stesso vale per De Rossi. Il credito che avrà sarà lo stesso.

Le precedenti esperienze non sono state positive anche per cause non sue. Non so dove potrà arrivare. Di sicuro si è capito, da come ci si è lasciati con Mourinho, che le proprietà americane hanno lo stesso filo conduttore. Ti lasciano fare e dire, poi ti presentano il conto, come è stato per Maldini al Milan. Per il materiale che ha avuto a disposizione, comunque Mourinho ha fatto un miracolo".