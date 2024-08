TMW Radio - De Paola: "Non ho visto alcuna differenza tra Pioli e Fonseca, continuano a imbarcare acqua, vanno all'attacco senza badare minimamente alla fase difensiva"

Durante l'appuntamento odierno con Maracanà è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola. Queste le sue parole: "Lazio e Milan hanno in questo momento due allenatori in difficoltà. Non ho visto alcuna differenza tra Pioli e Fonseca, continuano a imbarcare acqua, vanno all'attacco senza badare minimamente alla fase difensiva.

In questo modo Theo e Leao sono giocatori che non ti danno niente, condivido le critiche e credo che se non riuscissero a vincere all'Olimpico scatterebbe un campanello d'allarme preoccupante. Sulla Lazio, io penso che il romanticismo che si sta disperdendo nel calcio sia colpa di certe presidenze come Cairo e Lotito. Stanno soffocando i sogni dei tifosi da diversi anni, comandando due club glorioso come Lazio e Torino".