TMW Radio - De Paola: "Preoccupa che il Milan sia inefficace contro le squadre che giocano bene"

Il Milan ieri ha subito l'ennesima delusione della sua stagione con l'eliminazione dalla Coppa Italia, trofeo tranquilamente alla portata del diavolo considerato anche il tabellone favorevole. Ancora una volta la formazione di Stefano Pioli si è però dimsotrata essere incostante nel rendimento, argomento sul quale ha discusso il direttore Paolo De Paola ai microfoni di TMW Radio per il programma Maracanà.

Un pensiero sul Milan che esce dalla Coppa Italia: "Si sta ripetendo un po' troppo questo copione, di un Milan che non solo nelle partite importanti ma anche in altre in cui matura delle bestie nere. Preoccupa che sia inefficace contro squadre che giocano bene. E' problema di approccio, di schemi, di pause nel gioco. Il Milan non è capace di gestire il vantaggio e anche di incrementarlo, ed è un problema. Non è responsabilità dell'allenatore? Non saprei con chi prendermela allora".