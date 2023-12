TMW Radio - De Paola: "Questo Milan non ha un minimo di gioco, ha un atteggiamento strafottente. Bisogna intervenire drasticamente"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Cosa sta succedendo al Milan?

“Bisogna intervenire drasticamente su questo Milan. Se si aspetta il rientro di un giocatore piuttosto che di un altro si perde solo tempo. Questo Milan non ha un minimo di gioco, ha un atteggiamento strafottente e il Milan sembrava sulla gambe, ma non è un discorso fisico ma di testa. I giocatori giocano con sufficienza, con un atteggiamento che non ha nulla a che vedere con quello di una grande squadra. Bisogna ritrovare il DNA di questa società, prima c’erano 3-4 giocatori di riferimento adesso non ce ne sono. I nuovi sono buoni giocatori, da Pulisic a Loftus-Cheek, nessuno lo mette in dubbio, ma a questa squadra manca un’anima. Ibra deve entrare nello spogliatoio e guardare in faccia i giocatori a uno a uno. Pioli non sa fare questo, anche nell’anno dello Scudetto Ibra ha inciso nello spogliatoio, non in campo. Non voglio togliere meriti a Pioli perché è un signor allenatore, ma non riesce a entrare nella testa dei giocatori e per questo ha bisogno di Ibra.”