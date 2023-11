TMW Radio - De Paola: "Rigore Ucraina? Per me non c'è, da noi lo hanno fischiato in Milan-Udinese"

A dire la sua su Ucraina-Italia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore Paolo De Paola.

Ucraina-Italia: tutti erano scandalizzati per il rigore non dato agli ucraini:

"Ho colto anche io un sentimento anti-italiano, che cozza con quanto visto lì a Leverkusen dove c'erano tanti italiani. Ci sono tifosi del Napoli che ce l'hanno ancora con Spalletti e altri contro Gravina. Questo step-on-foot non viene calcolato in Europa e poi non c'è un fotogramma che lo conferma quel contatto tra Mudryk e Cristante. Sono vicini ma non c'è immagine del contatto. Per me non è rigore. In Italia lo hanno fischiato per Milan-Udinese e ci sono state contestazioni. Strumentalizzare lo sport per altri fini non ci sto. Non credo che Ceferin abbia condizionato gli arbitri, ma solo il sospetto anima queste voci".