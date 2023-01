TMW Radio - De Paola su Vasquez: "Non credo sia la soluzione definitiva"

MilanNews.it

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola.

Il primo colpo lo ha fatto il Milan con l’arrivo di Devis Vasquez.

“Le prestazioni di Mirante e Tatarusanu sottolineano l’esigenza in casa Milan di un portiere, qualche dubbio c’era e questa risposta repentina del Milan non mi dispiace. Non credo sia la soluzione definitiva questo ragazzo, io sono a favore di queste soluzioni oculate e accosto il Napoli al Milan. Servono un ottimo allenatore e un ottimo Direttore sportivo, queste due funzioni sono fondamentali. Se ti affidi solo a una delle due figure diventa un problema, mentre vedo idee chiare e innovative in società come Napoli, Milan e anche l’Inter.”