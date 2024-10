TMW RADIO - De Paola sul Milan: "Fonseca non ha in pugno la squadra ed è la cosa più grave su cui la società non agisce"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato il giornalista Paolo De Paola. Ecco le sue parole sul Milan e sulla questione stadio di San Siro:

Milan, come si riparte?

"Andava presa una decisione importante subito. Se i giocatori hanno trattato con sufficienza l'allenatore, la situazione non la recuperi più. Non c'è armonia tra giocatori e allenatore, Fonseca non ha in pugno la squadra ed è la cosa più grave su cui la società non agisce. C'è una squadra che ha tanti piccoli anfratti in cui uno si isola, non è unita. Non ti dà una sensazione di una squadra ma di un'armata Brancaleone e su questo devono intervenire in società".

Per la società San Siro va abbattuto:

"E' una mentalità imprenditoriale diversa dalla nostra. A noi piange il cuore venir trattato così San Siro, ancora bellissimo, ma non è possibile che due squadre possano coesistere in quell'impianto. ognuna delle due deve avere il proprio stadio. E faccio una critica al sindaco di Milano, che si è messo più di traverso in questa vicenda. Anche lui si decidesse, non può tenere in ostaggio le sue società perché non sa gestire l'impianto".