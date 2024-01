TMW RADIO - De Paola sul razzismo: "Bisogna colpire singolarmente i tifosi e gli ignoranti"

Intervenuto nel corso dell'Editoriale sulle frequenze di TMW Radio, Paolo De Paola ha detto la sua sulla questione razzismo che sfortunatamente aleggia ancora all'interno degli stadi italiani. Ricollegandosi anche a quanto successo nel week-end a Mike Maignan, il giornalista ha spiegato come secondo lui si potrebbe combattere questa piaga.

“A volte si parla di soluzioni veramente sciocche che denunciano dilettantismo nell’analizzare le situazioni. Un caso clamoroso è quello del Verona, dove erano stato ravvisati almeno mille dei 1900 tifosi del Verona erano stati segnalati per discriminazioni razziste nei confronti di un giocatore del Cagliari. Non bastano gli ispettori a colpire e perseguire queste persone, perché se gli ispettori fanno un verbale dove sono segnalate queste cose tu devi colpire all’interno della curva. Invece c’è l’intervento dell’avvocato della società e la curva viene riaperta. Bisogna colpire singolarmente i tifosi e gli ignoranti. C’è bisogno di atti concreti, il gesto simbolico di squalificare le curve va fatto. Poi come nel caso del Verona quel 40% di tifosi che non si sono resi protagonisti di cori razzisti li sposti in un altro settore, ma devi mandare un messaggio e quel messaggio è la chiusura della curva.”