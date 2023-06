TMW RADIO - De Paola: "U21 senza VAR, siamo tornati al Medioevo. Non capisco come Gravina e Ceferin non si dimettano"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ascolta l'audio

Ospiti: De Paola:" Gravina e Ceferin si devono dimettere." Brambati:" Gli arbitri con il Var sono diventati più scarsi." Maracanà con Marco Piccari

Il direttore Paolo De Paola a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Italia U21, che ne pensa di quanto accaduto?

"Siamo tornati al Medioevo, a qualcosa che non ha dignità nel calcio moderno. In una manifestazione europea manca sia il VAR he la Goal Line Technology. Non riesco a capire come non ci si possa dimettere dopo una cosa del genere, e mi riferisco a Ceferin e Gravina. Nel 2023 certe cose sono inaccettabili. Mi aspettavo qualche parola da Gravina, è il vicepresidente UEFA, come fa a non intervenire? Sono preoccupato, non c'è più controllo. Si sviluppano delle derive in Europa inaccettabili come condotta del calcio".

Ceferin ha corretto il tiro e dai quarti ci sarà il VAR:

"Togliere il VAR in ogni torneo è come togliere le bandierine del calcio d'angolo, fa ormai parte del gioco. E' vero, gli arbitri sono deresponsabilizzati, invece dovrebbero allenarsi a fare meglio del VAR".