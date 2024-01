TMW Radio - Di Gennaio: "Rigore Kjaer? Non è calcio"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni del programma di TMW Radio Maracanà, l'ex telecronista e calciatore Antonio Di Gennaio ha parlato dell'ultimo week-end di campionato commentando anche (tanti) i rigori fischiati, soffermandosi in maniera polemica anche su quello guadagnato da Simon Kjaer in Milan-Bologna. Queste le sue dichiarazioni.

Come valuta il rigore su Kjaer? E quello di Sommer?

"Rosso per Sommer no, prende la palla e poi c'è il contatto. Rivedendo, l'arbitro ha ritenuto corretto dare il rigore. Ha preso tutto, pallone e poi faccia. Certo, ai miei tempi si avevano tempi di uscita diversi e non c'erano magari interventi degli arbitri così. Quello di Kjaer? Con l'esperienza oggi si cerca un po' di tutto. E non è calcio".