TMW RADIO - Di Gennaro: "Chiesa al Milan sarebbe stato un ottimo colpo"

Ospite del pomeriggio di TMW Radio, a Calciomercato e Ritiri, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro. Queste le sue interessanti dichiarazioni sul futuro di Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus e in passato cercato anche dal Milan:

E c'è il caso Chiesa in casa Juve. Come finirà?

"E' un 97, viene da un infortunio da cui non ha recuperato pienamente, come visto anche all'Europeo. Deve ritrovare lo smalto, rimarrebbe in un ambiente dove non è gradito. O rinnova ora o va a fine contratto e rischia di stare un anno fermo. Non può stare fermo un Nazionale come lui, deve ritrovare continuità e capacità di incidere. Dove lo vedrei meglio? C'era la Roma, per come De Rossi vuole far giocare la squadra poteva essere interessante. Anche il Milan poteva essere ottimo. All'estero poi non ne parliamo, la Premier sarebbe adatta per lui. E lì il discorso economico sarebbe anche più agevole".