TMW RADIO - Di Gennaro: "Con i soldi di Tonali il Milan ha rifatto la squadra. Musah è ottimo"

A "Calciomercato e Ritiri", trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato dei temi del mercato.

Milan, sembra vicino Musah. E sarebbe l'ottavo acquisto:

"Tanti sono andati via e altri se ne devono andare. L'arrivo di Musah è ottimo. Sono arrivati tutti giocatori funzionali. Il Milan con i soldi di Tonali ha rifatto bene la squadra. Se dovesse arrivare anche un altro attaccante sarebbe ottimo. Da metà campo in su è stata stravolta. Si è rinforzata parecchio, vogliono far bene in campionato e Champions. Così Pioli può avere più alternative".