TMW RADIO - Di Gennaro: "Conceiçao-Calabria? E' una cosa molto grave"

vedi letture

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Vlahovic, attaccante incompreso o incompleto?

"Incompleto. Gli manca parecchio a livello tecnico, gli appoggi, ma ancora può migliorare, vista l'età. Forse non si sente coccolato, ma deve fare anche il suo. Ma se dovesse andare via dalla Juve, chi lo prende con quel contratto?".

Non si crede in Motta, ma Conte quando arrivò alla Juve cosa aveva fatto?

"Si va avanti con questi dubbi. Nel 1986 Sacchi perse contro l'Espanyol in Coppa col Milan, ma Berlusconi a Milanello radunò tutti e confermò il tecnico. Vennero a Verona e vinsero. E da lì partì il Milan di Sacchi. Si è fatto un progetto a lunga scadenza, se vai avanti è perché ci credi. C'è una discontinuità però che fa pensare".

Come valuta quanto accaduto a San Siro?

"Quello che è successo tra Calabria e Conceicao non sarebbe successa con altri dirigenti. E' una cosa molto grave. A me successe a Bari al mio terzo anno negli spogliatoi, ma ci sta, in campo così no, è brutto per un club di fama mondiale come il Milan".

Inter che ha problemi interni, secondo Braglia:

"C'è un grande allenatore che tiene il gruppo. Il mal di pancia di Frattesi c'è ma viene ridimensionato, perchè con tutte le competizioni che ci sono ha spazio anche lui e si vede. Facendo campionato e Champions si hanno due squadre e l'allenatore è bravo a tenere alta la competitività interna. Asllani può giocare quando non può giocare Calhanoglu. Ma succedono queste cose anche al City. Per me l'Inter è tornata a fare un calcio bello, a subire meno gol, è tornato a segnare Lautaro. E' una squadra che va in gol con qualsiasi elemento. Inzaghi in questi anni, anche nei momenti più critici, ha tirato fuori qualcosa di buono".

Vede più forte Napoli o Inter?

"La forza in più del Napoli è che Conte in 4-5 mesi ha fatto quello che potesse fare in un anno o due. Spalletti o altri non hanno avuto la stessa forza. La forza di Conte è che in poco tempo ha messo su una squadra che va, che vince".