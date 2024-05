TMW RADIO - Di Gennaro: "De Zerbi può allenare ovunque, il suo calcio va in un certo modo e la società deve andargli dietro"

Nel corso del consueto appuntamento con 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennario ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulla possibilità di vedere a partire dalla prossima stagione Roberto De Zerbi seduto sulla panchina rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

E se De Zerbi andasse all'Atalanta? Che futuro vede per lui?

"Io so che lo vuole mezza Premier, sentendo gli addetti ai lavori. Al Brighton ha fatto qualcosa di straordinario, vedendo i giocatori che ha. Anche dal saluto che ha avuto si capisce che ha fatto un lavoro importante. Atalanta? De Zerbi può allenare ovunque, il suo calcio va in un certo modo e la società deve andargli dietro. Se vai in squadre come Inter, Milan, Juve e Napoli se non vinci qualcosa poi però ci sono delle problematiche".