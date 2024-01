TMW RADIO - Di Gennaro: "Il Milan può dire ancora la sua"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Maracanà, programma di TMW Radio, l'ex giocatore e commentatore tv Antonio Di Gennaio ha commentato l'ultima giornata di Serie A, parlando di scudetto e Champions League, includendo in ambo le situazioni il Milan di Stefano Pioli, compagine sulla quale punta tanto.

Di Gennaro ha infatti detto: "Al di là della partita della Juve, che ormai mi sembra una squadra compatta e concreta e comincia a sfruttare la vena di tutti, Inter, Juve e Milan sono andate. L'Inter la reputo ancora la più forte, è una macchina da guerra. La Juventus ha dimostrato di essere anche dal punto di vista del gioco migliore, sta facendo un ottimo lavoro Allegri. Il Milan sta bene, se recupera tutti può ancora dire la sua. A febbraio-marzo vedremo poi. Le altre per il quarto posto se lo giocano 6-7, qualcuno dovrà anche delle scelte. E mi riferisco anche alla Fiorentina, che dovrà capire che scelte fare. Come fece la Lazio lo scorso anno. Questo calo della Roma può preoccupare, così come le polemiche rivolte a Mourinho, che non si sono mai viste in questi anni. La Lazio sta risalendo alla grande".