TMW Radio - Di Gennaro: "Io non ho mai sentito un giocatore fare una dichiarazione del genere come quella di Musah"

vedi letture

Ospite del pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Il Milan è da rifare?

“Non pensavo a un inizio così brutto. Una squadra senza idee e senza principi di gioco. Non so se è da rifare ma sicuro va migliorata. La situazione è complicata anche perché sono arrivati giocatori forti. Leao lo conosciamo ma per esempio Theo io non lo vedo più come prima. Sono stato sorpreso in negativo. La difesa era il problema dello scorso anno per ora il problema è tutta la squadra”.

Ma quale può essere il problema del Milan? Manca l’umiltà?

“Io sento parlare di umiltà ma quale giocatore del Milan ha vinto qualcosa di importante. Il Milan ha grande tradizione e mi sembra strano che manchi questa umiltà. Contro il Torino per un’ora i rossoneri non hanno visto palla”.

Sulla dichiarazione di Musah?

“È una frase contro l’allenatore. Questa dichiarazione fa sottintendere che la colpa sia dell’allenatore. Io non ho mai sentito un calciatore fare una dichiarazione del genere”.

Ma cosa è cambiato tra Pioli e Fonseca?

“Pioli ha fatto quello che ha fatto. Per me Fonseca-Pioli non cambia nulla. Bisognava alzare il livello”.