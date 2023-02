TMW RADIO - Di Gennaro: "Milan, ora la Champions va giocata col sangue agli occhi"

MilanNews.it

Ospiti: Impallomeni:" Il Milan deve pensare più al campionato. Brambati:" Per il Milan partita importantissima e sta meglio del Totthenam. Orlando:" Inter in Champions può fare bene, il Totthenam ha più qualità del Milan." Di Gennaro:" Delusione la Fiorentina come gioco e giocatori." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

A TMW Radio, è itervenuto l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro, il quale su Milan-Tottenham ha dichiarato: "La musica della Champions tira. Il Milan ha tutte le carte in regola, il Tottenham non sta andando benissimo e poi la Champions è strana. C'è troppo prestigio per il Milan in questa coppa. Per la Champions in campionato sono tutti lì, ma la Champions vera ora va affrontata col sangue agli occhi. Non so se questo modulo ultimo sarà definitivo, ma devi giocare al massimo".