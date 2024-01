TMW RADIO - Di Gennaro: "Milan squadra adatta a Conte"

vedi letture

Ospite ai microfoni del programma Maracanà di TMW Radio, l'ex giocatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha detto la sua sul possibile approdo sulla panchina del Milan di Antonio Conte a partire dalla prossima stagione, squadra che risulterebbe essere l'ideale per il salentino solo ad una "condizione" essenziale.

Il Milan potrebbe essere una squadra giusta per Conte? "Almeno due giocatori in difesa devi comprare, ne deve avere sei. Altrimenti per me è una squadra adatta per lui. E poi un attaccante importante, di alcuni esterni di centrocampo bisogna capire cosa ne sarà. Conte ha una fame che davvero mangia vivi tutti il prossimo anno".