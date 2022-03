TMW Radio - Di Gennaro: "Napoli-Milan decisiva all'80%, non giocheranno per il pareggio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore televisivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Stadio Aperto di TMW Radio soffermandosi anche sull'importanza di Napoli-Milan e su quanto potrà essere decisiva: "Non al 100%, ma al 70-80 sì. Se vince il Napoli dà una bella botta, dovesse invece farcela il Milan manderebbe un segnale importante. Ai rossoneri servirebbe uno scontro diretto fuori casa, rappresenterebbe una sicurezza in più. Non credo giocheranno per il pareggio".