TMW Radio - Di Gennaro: "Per me finisce Pioli la stagione e poi a giugno valuti altro, a meno che non ci sia prima un patatrac"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, ha commentato il turno di Serie A pre-natalizio a TMW Radio, durante Maracanà.

Pioli in bilico. Ma giusto cambiare ora in casa Milan?

"E' andato via Maldini ed è successo un patatrac, c'è poco da dire. Il ds è fondamentale. Gli infortuni pesano, ora chi prendi sul mercato a gennaio? Poi alcuni giocatori non hanno reso secondo le aspettative. C'è qualcosa da rivedere assolutamente. E' qualcosa di difficile da recuperare ora, ma se tornano a certi livelli c'è la possibilità di rimanere tra le prime quattro. Ma dietro è un campionato molto equilibrato con tante in corsa. L'addio di Maldini per me ha pesato tanto. Maldini c'ha messo del tempo per maturare e crescere, Ibra è entrato solo ora, è un personaggio straordinario ma ci vorrà tempo anche per lui. Ci vuole esperienza per certi ruoli e te la devi fare. Per me finisce Pioli la stagione e poi a giugno valuti altro, a meno che non ci sia prima un patatrac. Ma chi prendi poi, Abate?".